Epicbet Cup toob Eestisse Euroopa tipud, kuid millised võimalused on nende vastu Kalev/Cramol?

Tugeva Paris Basketballi koosseis räägib enda eest. Sellised mängijad nagu T. J. Shorts, talendikas Nadir Hifi ja äsja Pariisi olümpial Saksamaa koondisega neljanda koha saanud Maodo Lô esindavad Euroopa täielikku tipptaset. Kahe hooaja vahel on meeskonda toodud teisigi huvitavaid täiendusi, kes samuti kvaliteedilt eelmainitutele alla ei jää. Seetõttu ei ole üllatus, et Epicbet hindab Prantsuse tiimi Kalev/Cramo vastu favoriidiks ja pakub nende võidukoefitsiendiks 1,15.

Kuidas hinnata Kalev/Cramo võimalusi? Kellel eestlastest silma peal hoida?

Eelduslikult võiksid aga Kalev/Cramol siiski omad võimalused selles mängus tekkida. Näiteks fakt, et Paris Basketball vahetas pärast eelmise hooaja lõppu treenerit ja alles kohaneb uue treeneri mängustiiliga, võib tähendada, et tuleval hooajal Euroliigas debüteeriv võistkond võib olla haavatav. Siiski on Kalev/Cramo prantslaste vastu vähemalt paberil autsaider, mida kinnitab Epicbeti pakutav 5,0 koefitsient nende võidule.

Kes võiksid kalevlaste vankrit Epicbet Cupil vedada? Eelkõige tuleb vaadata ilmselt leegionäride poole, keda hetkeseisuga on Kalev/Cramo tiimi registreeritud neli. Epicbeti hinnangul võiks Kalev/Cramo enim punkte viskavaks mängijaks turniiril olla ameeriklasest tagamängija Arik Smith, koefitsient sellele on 2,7. Enim resultatiivseid sööte tasuks oodata soomlaselt Severi Kaukiainenilt, mille vastavaks koefitsiendiks on 1,85. Lauapallide osas toetub Kalev/Cramo ilmselt oma ameeriklasest 2,08 meetri pikkusele tsentrile Patrick Tape’ile. Tõenäosust, et just tema saab kalevlaste ridades turniiril kätte enim lauapalle, hinnatakse koefitsiendiga 2,25.