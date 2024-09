Tšiili MM-etapil lööb kaasa kümme Rally1 autot, Toyota toob kohale lausa neli masinat

MM-sarjas on väga lahtine nii sõitjate kui ka tootjate esikoht, sealjuures mõlemas arvestuses on parem seis Hyundail. Juba varem oli teada, et Tšiilis osalevad kindlasti Toyota piloodid Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier, kellest viimati otsustas pärastu augustikuist Soome MM-rallit võidelda tiitli eest.