Robin Kool kaotas suurvõistluse avaringis võistluse autsaideritele

Kohtumise eel

Võistluse algfaasis on 750 000 dollari suuruse peaauhinna nimel võistlevad 32 meeskonda jagatud nelja kaheksaliikmelisse alagruppi, mille neli paremat kvalifitseeruvad turniiri viimasel nädalal toimuvatesse play-offidesse. Robin Kooli kodumeeskond FaZe Clan on loosi tahtel mängimas A alagrupis, kus mängib ka hetkel maailma parima meeskonna tiitlit kandev Natus Vincere. Nimekamatest meeskondadest on grupis veel Türgi staaridest koosnev Eternal Fire, mis hoiab maailma edetabelis hetkel 11. kohta, esikahekümne piiril olevad Ninjas in Pyjamas ja Heroic, kes on alati valmis üllatama ning Okeaania regiooni parim meeskond FlyQuest.