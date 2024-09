M-Sport võitleb Fourmaux’ jäämise nimel. „Ta teab, et on meie esinumber“

„Olin kindel, et tal on heade tulemuste saavutamiseks kõik vajalikud omadused olemas ja õige suhtumine. Seda, et ta juba neljandat korda poodiumile pääseb, poleks aga osanud arvata,“ tunnistas Millener Prantsuse ajakirjale Autohebdo.

„Ta teab, et ta on meie tiimi number üks ja kogu meeskond on üles ehitatud tema ümber. Ma ei tea, kas me peame rohkem tegema, et ta tahaks jääda. Ma arvan, et ta peaks jääma, sest ta tahab. Jätkame tööd, et näidata talle, et meie auto on konkurentsivõimeline ja meeskond tugev,“ lausus Millener.