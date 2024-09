VIDEO | „Kes sunnib seda last neid hüppeid tegema?“ Kelly Sildaru filmist ilmus uus treiler

Film räägib Eesti ekstreemspordi imelapsest Kelly Sildarust, kes ilmub justkui mitte kusagilt – Eestist, kus selle spordiala harrastamiseks pole ei mägesid ega eeskujusid. Üleöö saab Kellyst taliolümpiamängude medalitele lootva väikerahva lemmik, keda juhendas isa Tõnis Sildaru. Neist kahest saavad meediakangelased – imelaps ja isehakanud treener. Kelly on suusarajal uskumatult edukas, kuni ​​pärast pea lõputut triumfide rida purustab vigastus aga unistuse – Kelly jääb eemale 2018. aasta taliolümpiamängudest, mis pidid plaani järgi olema esimesed tema rekordeid purustavas karjääris.

Lisaks tuleb päevavalgele muserdav saladus ja Kelly eduka teekonna varjatud pool. See on Kelly lugu läbi tema enda ja kõrvalseisjate pilgu, ilma filtriteta.

Eesti kinodesse jõuab dokumentaal „Kelly: kellegi teise unistus“ oktoobris.

„Ootan juba väga, millal toimub Eestis esilinastus ja siinne publik seda näha saab, sest ma ise olen tulemusega väga rahul,“ ütleb filmi peategelane Kelly Sildaru.

„Kuna tegemist on isikliku ja tundliku teemaga, siis tundsin algul veidi hirmu, kuidas publik sellele reageerib. Kuid Torontos toimunud maailma esilinastusel oli väga soe vastuvõtt, mistõttu lähen kodupublikule vastu rahuliku südamega. See, et meie tehtu on juba maailmas sellise toetava vastuvõtu saanud, tähendab mulle väga palju!“

„Kelly: kellegi teise unistus“ maailma esilinastus toimus tänavu aasta maikuus Torontos, Kanadas, tunnustatud rahvusvahelisel dokifestivalil Hot Docs Festival. Film valiti Hot Docs festivali publiku poolt tipp 10 dokumentaalfilmiks. Välismaiste filmikriitikute sõnul on see väga võimas, kuid ka emotsionaalselt valus film, mis teisalt on täis julgust ja annab lootust paljudele noortele spordisõpradele. See on meisterlik ja tempokas dokumentaalfilm, mis hoiab vaataja konksu otsas ning ei lange tavapärastesse retoorilistesse lõksudesse.