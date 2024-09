TÄNA | Kalev/Cramo annab Epicbet Cupi eel Ülemiste keskuses avaliku pressikonverentsi

Kõigil huvilistel on võimalik mängijatelt ja treeneritelt küsida autogramme ja teha pilti.

Gerd Kiili, EKL peasekretär: „Eesti Korvpalliliit seisab siin Delfi Meedia selja taga ja kutsub kõiki saali, sest sellise tasemega turniire ja võistkondi näeb Eestis harva, aga just see on tase kuhupoole meie oma igapäevategevustes püüdleme“.