Uruguay jalgpallitäht Luis Suarez langetas raske otsuse

„Ma olen sellele [lõpetamisele] mõelnud ja selle üle analüüsinud. Usun, et praegu on õige aeg,“ teatas Suarez. „Tahan olla lõdvestunud, kui mängin viimast mängu rahvusmeeskonnaga. Olen mängimise üle sama põnevil kui 2007. aastal, kui esmakordselt koondist esindasin. See 19-aastane poiss on nüüd veteranmängija, vanem mängija – kuidas seda ka ei nimetaks –, kellel on koondises uskumatu ajalugu, ja ta annab reedel meeskonna eest oma elu.“