Kevor Palumets edukast eurosuvest: sellist emotsiooni ei saa osta

Meistrite liigas on seni ainsa eestlasena platsile saanud Ragnar Klavan. Euroopa liiga põhihooajal on mänguaega teeninud taas Klavan, lisaks Sergei Zenjov, Sergei Pareiko, Henrik Ojamaa, Joonas Tamm ja Karol Mets. Konverentsiliigas on välisklubi esindanud Tamm, Nikita Baranov ja Vlasi Sinjavski. Tänavusele põhihooajale on jõudnud Kevor Palumetsa (HJK) ja Markus Poomi (Shamrock Rovers) koduklubid. Suviste mängude põhjal on väga olulisse rolli tõusnud HJK poolkaitsja Palumets.