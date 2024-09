Paralümpia triatloni kümnes naine Juursalu: väga rahule ei jäänud, sest olud olid päris rasked

Juursalu nentis, et ka rattasõit nõudis omajagu jõuvarusid. „Tänavad olid päris ägedad, ainult raputas kogu aeg. Kurve oli palju, mis on ju tore, aga kuna olin ujumisest nii väsinud, siis oli see suur pingutus. Kuna panin alguses natuke valesti ka teeraja pealt välja, siis tõmbas nõrgaks ära,“ sõnas ta.

Paralümpiadebütanti tundis siirast heameelt talle osaks saanud toetuse ja tunnustuse eest. „See on nii lahe, et toetajaid on uskumatult palju ning kõik on nii rõõmsad ja elevil! Mu telefon on sõnumeid paksult täis,“ ütles Juursalu. „Rada oli kiira-käära ja mulle tundus küll, et igal lõigul oli eestlaste punt, kes kõva häälega kaasa elas - see oli väga mõnus. Võtsin ennast jälle kokku, sesr ei tahtnud ju põhukott olla. Selline toetus oli väga vahva,“ lõpetas ta.