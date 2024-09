Karol Mets Bundesligas mängimisest: see on täielik privileeg

2019/20 hooajal mängisid nii Ragnar Klavan kui ka Georgi Tunjov korraga Itaalia kõrgliigas. Antud perioodil möllas maailmas aga koroonaviirus ning koondisevutti palju ei mängitudki. Ka Klavanil tuli koondises 2019. aasta septembrist kuni 2022. aasta märtsini paus sisse. Tunjov jõudis rahvusesindusse esmakordselt aga 2020. aasta septembris, kui ta oli juba Serie B mängija. Seega kogunes Eesti koondis esmaspäeval esmakordselt olukorras, kus korraga said kokku kaks suurliigade mängumeest. Enne koondisepausi teenis Karl Jakob Hein maksimaalsed mänguminutid Valladolidi Realis ning Karol Mets St. Paulis.

Koondises kaptenipaela kandva Metsa jaoks on tippliigasse jõudmine olnud eesmärgiks juba aastaid. 31-aastasena õnnestuski tal see teoks teha. „Teen ikka samu asju ja samamoodi. Suurt minu jaoks muutnud ei ole. Jään nendele asjadele truuks, mis mind on sinna (Bundesligasse) viinud,“ sõnas Mets rahvusesinduse kogunemisel.