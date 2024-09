Keila KK tõi meeskonna korvialust tugevdama leegionäri

„Mul on väga hea meel liituda Keila KK esindusmeeskonnaga,“ lausus Skester Keila meeskonna pressiteenistuse vahendusel. „Minu jaoks on see uus põnev teekond, uus tiim, uus peatreener. Olen hooajaks valmis ning annan endast kindlasti väljakul maksimumi, et saavutada meeskonnaga seatud eesmärke.“