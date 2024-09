Gustave Eiffeli järeltulijad põrmustasid idee, et torni ilustavad ka edaspidi olümpiarõngad

Alates 28. juulist on Eiffeli torni küljes olnud olümpiarõngad. Linnapea Hidalgo meelest võiks torni edaspidigi kaunistada olümpiarõngad, mis oleks praegusest mõnevõrra kergemad. „Pariisi linnapeana on otsus minu teha ja mul on Rahvusvahelise olümpiakomitee nõusolek. Need rõngad jäävad Eiffeli torni külge,“ lubas Hidalgo Prantsusmaa lehele Ouest-France, täpsustamata, kui kauaks.