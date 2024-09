FOTOD | Eesti jalgpallikoondis alustas Henni ja Pijpersi näpunäidete järgi Rahvuste liigaks valmistumist

Väiksemal määral sai uue katte ka põhjatribüüni juures olev karistusala. „Viimastel kuudel on A. Le Coq Arena saanud suurt koormust ning väljaku väravaesised alad on seetõttu saanud kahjustada,“ selgitas EJLi jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja. „Kattevahetuse eesmärk on tagada Eesti – Slovakkia mänguks parimad võimalikud tingimused.“