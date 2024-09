Tartu Kalevi juhatuse esimees Raido Mägi: alaliitu on tulnud Mehis Viru süüdistavat infot, klubisse mitte

„Olen hoidnud neutraalselt joont – kuni prokuratuur uurib asja, siis üritan vältida seisukohavõtte. Ma ei taha enne inimest risti lüüa, kui öeldakse, et asjad oli valesti. Samal ajal ei saa teda ennistada ka treeneriks. Olen enda jaoks teinud selle selgeks, et ootan ära prokuratuuri seisukoha. Olen rohkem juhatuse esimees ja päris igapäevaselt kergejõustikuga ei tegeleda. Ka vehklemises jagub neid emotsioone ja vaidlusi. Aja jooksul on spordijuhtimise kogemust tulnud ja võtan rahulikult,“ võttis ta enda vaates kokku Bruusi ja tema endise treeneri Mehis Viru juhtumi.