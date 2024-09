Eesti parim jäähokimängija Robert Rooba leidis uue koduklubi

„Olen selle võimaluse üle väga põnevil. Väga tore on pöörata oma karjääris uus lehekülg ja seeläbi soovin mänguliselt tõusta tagasi oma tasemele, millega saaksin aidata KooKool saavutada edu,“ lausus 31-aastane Rooba, kes saatis tervised ka klubi toetajatele. „Kuidas see fännide laul oligi.... oranž-must on meie värv, sünnist surmani me KooKoole laulame.“