Aga ka Venemaa riigijuhte üleüldse häirib, et nende sportlased ei saa tipptasemel võistelda? President Putini viimane intervjuu näitas, et asi läheb neile korda küll.

Putin möönis, et teda häirib, et nende riigi sportlased ei tohi oma rahvussümboolikaga võistelda. „Asjad on jõudnud sinnamaani, et rahvusvahelistel turniiridel kaotati sõnad „Venemaa“ ja „venelane“. Kõik see rikub avalikult olümpiaharta aluspõhimõtteid, millega pole lubatud spordi politiseerimine,“ leidis jätkuvalt süütuid ukrainlasi tapva Venemaa riigi president, et poliitika ja sport peaks olema lahus.