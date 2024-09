23-aastane USA spordi tulevikulootus sai röövi käigus kuuli rindu

Politsei pidas kurjategija kinni ja Pearsall suutis omal jõul kiirabiautosse kõndida. Mängija koduklubi 49ers teatas laupäeval, et nende leival oleva sportlase seisund on tõsine, kuid stabiilne. Pearsalli ema sõnul lendas püssikuul poja seljast välja ning teekonnal ei tabanud see olulisi siseorganeid.