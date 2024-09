Pikkuselt maailma teine mees on sunnitud Pariisi paralümpial põrandal magama

Mehrzadselakjani on istevõrkpallis kroonitud juba kahekordseks olümpiavõitjaks (2016. aastal Rio de Janeiros ja 2020. aastal Tokyos) ning Pariisis on ta jahtimas kolmandat kulda. Teekond olümpiamedali suunas ei ole siiski kulgenud soovitult. Nimelt peab 246 cm pikkune mees magama olümpiakülas põrandal. Põhjus selleks on lihtne. Sealsed voodid on tema jaoks lihtsalt liiga lühikesed.