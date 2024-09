Uku Jürjendal ees seisvast matšist tippkikkpoksijaga: motivatsioon on laes

Jürjendal on seni Glory võitlussarjas pidanud kuus duelli, millest ta on võitnud kolm. Kõik kolm võitu on seejuures tulnud nokaudiga. Praeguse seisuga on Jürjendalil Glory’ga leping veel üheks matšiks. Seega määrab heitlus Osaroga ära, milliselt positsioonilt järgmistele läbirääkimistele minnakse.