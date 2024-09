Jüri Vipsile jagati rohkelt kiitust. „Ta oli ühe eksimuse kaugusel, et saada Verstappeni tiimikaaslaseks“

„Ta on härrasmees, kes oli ühe eksimuse kaugusel, et saada Max Verstappeni tiimikaaslaseks,“ viitas Rahal rassismiskandaalile, mille tagajärjel sai Vips Red Bulli vormelitiimist kinga. „Ja see pole lihtsalt suusoojaks öeldud, vaid reaalsus.“

„Olen alati öelnud, et Jüri väärib võimalust. Kui meie seda anda ei suuda, siis loodan, et keegi teine paneb Jürile silma peale, sest ta on täielik professionaal. Mõistan, mis kunagi juhtus, aga see tuleb selja taha jätta. Oleme kõik elus vigu teinud ja tuleb lihtsalt edasi liikuda. Jüri on väga andekas inimene, kes väärib kindlasti võimalust,“ lisas Rahal.