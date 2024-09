VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“ on pauguga tagasi! Kaks Keila meeskonda on nagu Põhja-Korea ja Lõuna-Korea Eesti variant

Rohkem kui poole aastase pausi järel on eetris tagasi korvpallipodcast „Pihtas põhjas“. Väliselt uues kuues ja uute toetajatega, aga sama saatejuhtide kolmiku (Gert Kullamäe, Janar Talts, Ivar Jurtšenko) ning sama mentaliteediga – tõsiseid asju on võimalik arutada läbi huumoriprisma. Algaval hooajal on saade eetris iga nädal, reeglina pühapäeva õhtuti.