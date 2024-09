VIDEO | US Openil häbiväärselt käitunud venelanna vabandas pallitüdruku ees

Ühel hetkel said aga emotsioonid paraku Putintsevast võitu ning ta otsustas oma pahameele osaliselt ka pallitüdruku peal välja elada, keeldudes neiu visatud mänguvahendite püüdmisest.

„Tahan pallitüdruku ees oma käitumise pärast vabandada. See polnud tõesti kuidagi tema süü. Lihtsalt olin enda peale väga pahane, et ei suutnud murdepalli realiseerida ja jäin sügavalt enda mõtetesse kinni. Ma ei saanud aru, mis mu ümber toimub ja kes mulle palle viskas,“ selgitas Moskvas sünidnud Putintseva, kes on alates 2012. aastast Kasahstani esindanud.