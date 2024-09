KOMMENTAAR | Kes tirib Eesti tippspordi mudast – Sõõrumaa, Teigamägi või Kaljulaid?

Pariisi olümpialt medalit ei tulnud, mis tähendab, et see, mis meid siia tõi, enam edasi ei vii. Eesti tippsport on punnseisus, sest muu maailm liigub jõuliselt eest. Näiteks tuli äsja uudis, et Suurbritannia eraldab järgmiseks neljaks aastaks täiendavalt 142 miljonit eurot noorte talentide arendamiseks, et neil poleks olümpiavõitjaks kasvamisel millestki puudus ning sportlase ja alaliidu majanduslik seis ei saaks takistuseks. Paraku on Eesti ja Briti sportlased järgmistel olümpiatel samal stardijoonel ning siinkohal öelgu meie spordirahvas, kuivõrd on tingimused konkurentidega võrdväärsed.