Toyota jahib Kreekast võitu. Latvala: Soomes tuli mõru pill alla neelata

Toyota tiimi eest on hooaja kümnendal rallil stardis Elfyn Evans , Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta . Kuigi kaheksakordne maailmameister Ogier alustas ralliaastat pooliku programmi alusel, on ta praeguseks tõusnud punktitabelis Toyota parimaks sõitjaks. Nii teeb prantslane kaasa kõigil neljal järgneval etapil.

Ogier hoiab üldarvestuses teist kohta 141 punktiga. Tema ees on Hyundai piloot Thierry Neuville (168 p) ja seljataga belglase tiimikaaslane Ott Tänak (137 p) ning Evans (132 p).

Tiimide arvestuses on samuti esikoht Hyundai käes, kes edestab Toyotat 20 silmaga (395 vs 375 p). Toyota meeskond eesotsas juhi Jari-Matti Latvalaga loodab Kreekas vahet mõistagi vähendada.

„Kogu tiim on Akropolise ralliks väga motiveeritud. Soome ralli viimasel päeval tuli meil mõru pill alla neelata kaduma läinud punktide tõttu, kuigi võitsime ralli,“ viitas Latvala viimasele etapile, kus pühapäeval katkestasid nii Kalle Rovanperä kui Evans. Toona noppis Ogier siiski võidu. „See näitas, kui kiiresti võivad tiitliheitluses asjad muutuda.“

„Peame võitlusvaimu hoidma, heas vormis jätkama ning edasi võitlema,“ lisas soomlane Toyota pressiteate vahendusel. „Kreeka oli eelmisel aastal meie jaoks tugev ralli (Rovanperä ja Evans tõid meeskonnale kaksikvõidu - K.R.). Tõestasime seal, missuguse arengu on Toyota Rally1 raskel kruusarallil teinud. Kreeka on etapp, kus võib kõike juhtuda. Kui suudame muresid vältida, on hea võimalus tugevaks tulemuseks.“