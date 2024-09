Triatleedi Laura-Liis Juursalu võistlus Pariisi paralümpial lükati Seine’i jõe tingimuste tõttu edasi

Korraldajad andsid pühapäeva hommikul teada, et Seine’i jõe tingimuste ja Pariisis valitseva ilma tõttu lükati võistlus homsele. Esmaspäevase võistlusprogrammi täpne ajakava on veel selgumisel.

Võistlustrassil on plaanipäraselt kavas 750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 5 km jooksu.

Sarnaselt Pariisi olümpiamängudele on ka paralümpial olnud triatloni eel võistluse üheks peaküsimuseks Seine’i jõe kvaliteet.

„Ma ei pelga [seda jõge] võistluse ajal, vaid raja tutvustusel, kui on võimalik rada läbi ujuda. Kui siis tõesti mingi nakkus tuleb, mis võistluse ajaks rivist välja lööb... Arvan, et kui see nakkus võistluse ajal saada, siis jõuab ehk finišisse ära,“ rääkis Juursalu eelmisel nädalal Eestis toimunud pressikonverentsil.