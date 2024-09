TÄNA DELFI TV-s | Kuidas läheb triatleedil Laura-Liis Juursalul Pariisi paralümpial?

Eestlanna Juursalu (44) teeb tänasega debüüdi paralümpiamängudel. Võistlustrassil on kavas 750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 5 km jooksu.

Sarnaselt Pariisi olümpiamängudele on ka paralümpial olnud triatloni eel võistluse üheks peaküsimuseks Seine’i jõe kvaliteet. 44-aastane paralümpia debütant Juursalu on kuulnud ja lugenud, et tipptriatleetide seas Pariisi olümpia ajal mõned haigestumise juhtumid aset leidsid, kuid liiga palju ta oma pead Seine’i jõe kvaliteedi osas ei vaeva.