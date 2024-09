OTSE DELFI TV-s | Mida suudab triatleet Laura-Liis Juursalu Pariisi paralümpial?

„Ma ei pelga [seda jõge] võistluse ajal, vaid raja tutvustusel, kui on võimalik rada läbi ujuda. Kui siis tõesti mingi nakkus tuleb, mis võistluse ajaks rivist välja lööb... Arvan, et kui see nakkus võistluse ajal saada, siis jõuab ehk finišisse ära,“ rääkis Juursalu eelmisel nädalal Eestis toimunud pressikonverentsil.