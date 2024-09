FOTOD JA VIDEO | Automaks lõpetab Eesti romurallide traditsiooni? „Vändra Romuringi“ korraldaja: oht on olemas

Vändra külje all Allikõnnus asuval krossirajal toimuv traditsiooniline „Vändra Romuring“ tõi heitlikust ilmast hoolimata kokku tuhatkond pealtvaatajat ja 70 sõitjat - maksimum, mis stardirivisse mahub. Muist jäi veel ka ootenimekirja.

Lehma värvidesse maalitud „Vasikas“, maitseainetoosi värvides „Pipar“, „Pooltelg“, „Mäx Põmmer“, „Julm Kaos“... Romurallitajate vaimukusel autode nimetamisel pole piire. Mida originaalsem ja silmatorkavam, seda rohkem jääd sa publikule meelde. Kas see sind ka võidule viib, on iseasi. Aga kas võit ongi üldse kõige tähtsam?

Romuralli põhimõte - vähemalt taolise ringraja puhul - tundub pealtnäha lihtne: läbi rohkem ringe kui konkurendid ja jäta auto võimalikult terveks, rivaalide romusid siiski rappides. Reaalsuses muidugi tsipa keerukam. Hea roolikeeramisoskus A ja O, aga veelgi olulisem on kõikides oludes hästi juhitav ja vastupidav masin.

„Siin sõidab täna juba kolmas põlvkond, kelle isad ja vanaisad ka stardis on olnud,“ rääkis ürituse korraldaja Jaan Hansen, kes lubab „Vändra Romuringi“ senikaua edasi teha, kuni autosid jätkub.

Hansen kardab, et kauaks enam ei jätku. „Arvan, et automaks paneb meile kõva põntsu. Tean juba ühte korraldajat, kes planeeritava automaksu pärast enam ei tee. Kõik autod tuleb ju maha kanda, et selle risu eest mitte maksta. Ja kui sa ikka kallilt selle auto ostad, siis lõhkuma sa seda enam ei tule,“ ütles ta.

Kiirküsitlus osalejate seas näitas, et on nii neid, kes juba teavad, et peavad oma vana romu eest hakkama tasuma umbes 50 eurot aastas kui ka neid, kes masina juba eos enne automaksu kehtima hakkamist maha kavatsevad kanda. „Kanname auto maha ja rohkem romukaid ei sõida. Kui see veel kestab, siis kestab. Uut ei osta,“ sõnas üks osaleja.