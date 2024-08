Mercedes leidis Lewis Hamiltonile asenduse

Mercedese meeskonnas pikalt laual olnud mõttepunkt, kes võiks võiks järgmisel hooajal nende eest sõita, sai seega lõpplahenduse. Teadupoolest lahkub meeskonnast legendaarne Lewis Hamilton, kes liitub Ferrariga.

Antonelli noortekarjäär on olnud silmapaistev. Pärast ADAC ja Itaalia F4 tiitlite võitmist 2022. aastal ning Euroopa vormelimeistrivõistluste võitmist 2023. aastal jättis Antonelli F3 taseme vahele ning liitus astus sel hooajal PREMA F2 meeskonnaga, kirjutab F1.

„See on uskumatu tunne, et mind on kuulutatud Mercedeses tehasesõitjaks,“ ütles Antonelli.

„F1-sse jõudmine on olnud minu unistus väikesest saati unistus; tahan tänada meeskonda toetuse eest, mida nad on minu karjääris seni pakkunud, ja usalduse eest, mida nad minu vastu on näidanud. Ma pean endiselt palju õppima, kuid tunnen, et olen selleks võimaluseks valmis. Keskendun oma oskuste parandamisele ja võimalikult heade tulemuste saavutamisele meeskonna jaoks.

Olen samuti väga põnevil, et saan olla George’i meeskonnakaaslane. Ta on läbinud meeskonna noorteprogrammi nagu minagi ja on keegi, keda ma väga austan. Ta on ülivõimas, mitmekordne Grand Prix võitja ja on juba aidanud mul juhina areneda,“ kommenteeris Antonelli F1-le.