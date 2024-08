Olümpiavõitja väljas! Popyrin seljatas US-Openil Djokovici ning saatis kuldmedalisti kohvreid pakkima

Popyrini jaoks on käesolev võistlus esimene suure slämi turniir, millel on ta jõudnud 16-parema sekka. Djokovic, kes on võitnud sportlastee jooksul 24 suure slämi turniiri, peab juubelnumbrit veel pisut ootama jääma.

USA Today kirjutab, et Djokovic nägi matšis küllaltki kahvatu välja. „Kulutasin palju energiat kuldmedali võitmisele, ja kui ma New Yorki jõudsin, ei tundnud ma end vaimselt ega füüsiliselt värskena. Aga kuna see on US Open, andsin endast parima ja proovisin. Mul polnud füüsilisi probleeme. Lihtsalt tundsin end kurnatuna ja see peegeldus ka minu mängus,“ ütles Djokovic ajakirjanikele.