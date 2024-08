Hämara taustaga Leedu ärimehed soovivad Soome korvpalliklubi Euroliigasse viia

Soome spordiavalikkuses on tehing tekitanud vastakaid tundeid. Nimelt seostatakse leedulaste Basketball Holding Companyd (BHC) nii Lähis-Ida naftarahade kui ka Venemaa mõjuga.

2022. aastal tühja koha pealt Leedu kõrgliigasse tulnud BC Wolvesi omanikud avaldasid Seagullsis osaluse haaramise järel kaks eesmärki: viia võistkond Euroopa sarjadesse (ja lõpuks Euroliigasse) ning leida uus omanik 14 000 pealtvaatajaga Helsingi hallile. Varem Hartwall Arena nime kandnud ehitis kuulub endiselt Venemaa oligarhide kontrolli all olevale Arena Events Oy-le ja alates 2022. aasta märtsist seisab see kasutuseta.

„Minu esimene mõte oli, et miks keegi Seagullsist huvitatud on,“ rääkis Soome korvpalliliidu juht Timo Elo Iltalehtile. „Aga see on tore, et muu maailma investoritele pakub Soome korvpall huvi. Sporti tulev raha on ju tervitatav.“

Leedu grupp omandas Seagullsist kümneprotsendilise osa ja vastutasuks lubati klubi kahjumist välja tuua. Iltalehti hinnangul pole tegemist just parima ideega, sest Soome on korvpallituruna endiselt väike. Mitmete korvpalliinimeste arvates on asjal siiski jumet, sest BHC ja Seagullsi viis kokku kauaaegne Soome koondise peatreener Henrik Dettmann.

„Huvi taga võib erinevaid põhjuseid olla. Leedulased väitsid, et nende kodumaal on lagi ees (Kaunase Žalgirise kõrvale praegusel ajal teine Euroliiga klubi ei mahu - A.K.) ja mõttekam oleks Euroliiga-püüdlustega klubi teha hoopis Soomes. Nad arvavad, et nad suudavad selle pöörata kasumlikuks äriks,“ avas alaliidu juht Elo tausta.

BHC kuulub Quadro Capitali investeerimisgrupile, mis ajab muuhulgas asju Kataris ja Araabia Ühendemiraatides. Seos Lähis-Idaga on otsene, sest BHC tegeleb Dubaisse Sandstrom Shootersi nime kandva korvpalliklubi loomisega (mitte segi ajada Euroliigasse pürgiva BC Dubaiga - A.K.).