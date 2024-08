Vueltal läheb põnevaks: Primož Roglic vähendas liidriga oluliselt vahet

Velotuuri üldliider, austraallane Ben O’Connor (Decathlon AG2R) piirdus 33. kohaga (+12.49). Kolmekordne Vuelta võitja, sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) vähendas aga O’Connoriga oluliselt vahet. Ta lõpetas 16. kohal (+10.54) ja kokkuvõttes on O’Connori edu Roglici ees nüüd 1.21. Kolmas on hispaanlane Enric Mas (+3.01).