Ambitsioonikat Paide jalgpalliakadeemiat hakkab juhtima nimekas soomlane

„Minu arvates on pikaajalise mängijate arengu võtmeteguriteks mänguga seotud, hästi planeeritud ja ellu viidud vanusepõhised terviklikud treeningud ning selge järelevalvesüsteem, et näha konkreetseid tulemusi. Samuti usun inimkesksesse juhtimisse ning aususe ja individuaalsete oskuste kaudu tehtava töö olulisusesse. Ma tean, et Paidel on juba olemas peamine sportlik struktuur. Uurin esmalt, kuidas see toimib, et saada täielik ülevaade neilt inimestelt, kes on siin tööd teinud ja teevad seda täna. Pärast seda seisab ees palju rasket arendustööd, kuid olen kindel, et tulemused ei jää tulemata!“