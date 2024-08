Thierry Neuville on Kreeka ralli eel väge täis: tavaliselt on meil seal ju hästi läinud

Neuville on üheksa etapiga kogunud 168 punkti, mis annab talle 27-punktilise edu kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier (Toyota) ees. Tiimikaaslane Ott Tänak jääb belglasest maha 31 ja Elfyn Evans (Toyota) 36 punktiga.

„Vajame tugevaks nädalavahetuseks kombinatsiooni kiirusest, täpsusest ja vastupidavusest. Kindlasti on vaja ka tugevaid velgi, mis kaitseksid rehve nii palju kui võimalik. Oleme MM-sarja liidrid, seega on tähtis koguda võimalikult palju punkte, aga samal ajal kindlaks teha, et me ei suru liiga palju ja ei riski kogu nädalavahetusega,“ rääkis Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.