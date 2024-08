Kullamäe vs Treier. Mõlemad mehed tahavad Tallinnas koondisekaaslasele koha kätte näidata

Epicbet Cupi turniiri eel rääkisid mõlemad mehed Delfile ka oma ootustest seoses eeloleva turniiriga. Mõlemad tunnistasid, et koondisekaaslasele oleks igati mõnus ära panna.

„On ju ikkagi tore tulla Hispaania võistkonnaga Eestisse mängima. Ega endal ju ei olegi koduklubiga olnud võimalust Eestis mängida, nüüd saab seda oma kodus Tallinnas teha. Kindlasti tahaks ka Kasparile ära panna,“ tõdes Kullamäe muigega.

„Eks võistkonnakaaslased on ikka õhinal ja õnnelikud, et saavad minuga Eestisse tulla. Nende jaoks ju uus ja põnev koht,“ möönis tagamängija.

Kaotada ei taha

Nagu Kullamäegi ootab Treier väga kodumaal toimuvat jõuproovi. „See turniir on väga äge asi ja me saame väga heal tasemel mänge. Ise olen ka õnnelik, et saan paar päeva Eestis ja Eesti fännidega veeta. Eesti korvpallifännid ju klubides meid ei näegi,“ tõdes ta.

Küsimusele, kes siis eestlaste klubide lahingus peale jääb, vastas Treier: „Ega ma Kristianile kaotada ei taha. Ta on mulle ise ka öelnud, et tahab mulle ära panna. Mina loodan, et eestlased on ikka Napoli ehk tugevama meeskonna poolt,“ viskas tartlane nalja.

Samuti ei pea Treier segavaks tõsiasja, et turniir toimub Eestis: „Ma arvan, et ma perega väga aega veeta ei saa. Äkki peale viimast mängu tekib see võimalus? Turniiri Eestis toimumine ei ole segav faktor, vaid annab ainult tuhhi juurde. Ma loodan, et fännidel on sama emotsioon.“

Turniiri avamängus lähevad 5. septembril kell 19.00 vastamisi BC Kalev/Cramo ning Prantsusmaa tipptiim Paris Basketball. Kohamängud peetakse laupäeval. Kolmas ja neljas koht mängitakse välja kell 17.00 ning finaal on kavas kell 19.45.