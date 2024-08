Olümpiakomitee otsuses solvunud kõrgushüppaja lõpetas 24-aastaselt sportlaskarjääri

Kui Nilsson esiti vihjas, et lõpetamisotsuse peamiseks põhjuseks olid pidevad vigastused, siis nüüd tõdes rootslanna, et suurima tõuke andis Rootsi olümpiakomitee suhtumine. Enne Pariisi olümpiat teatas sealne olümpiakomitee, et kindlasti pääsevad OM-ile 193 ületanud sportlased ning teatud kriteeriumide põhjal ka 191 ületanud kõrgushüppajad.

Nilsson ületaski olümpia eel 191. Kuigi tulemuse poolest võinuks sportlane olümpial osaleda, siis olümpiakomitee meelest polnud tulemuste tase siiski piisav ja nad panid reisile käe ette. „Muidugi olen ma väga vihane, sest nad mängivad võimumänge. Ma arvan, et see on tobe,“ lausus nüüdseks endine kõrgushüppaja.

„Nad olid teadlikud minu taustast, põlvevigastusest ja sellest, kuidas võitlesin uuesti võistlusvormi jõudmise nimel. Rootsi olümpiakomitee hinnangul peab nende liikmete ja sportlaste treenerite vahel olema suhtlus, kuid minu puhul polnud seda üldse. See on tõesti masendav ja tundub, et nad lihtsalt ei hooli,“ jätkas Nilsson.

2021. aastal U23 EM-il hõbeda võitnud ja samal suvel Tokyo olümpiamängudel osalenud Nilsson asus edaspidi täiskohaga tööle õendusvaldkonda.