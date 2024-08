Hyundai programmijuht Loriaux: Ogier’ otsus näitab, et Toyota on meeleheitel

„Seda oli eeldada, et Seb lööb kaasa kõigil järgmistel rallidel. Kui ta osales [Soome] etapil, mis talle ei meeldi, siis see näitab, et Toyota on tagajalgadel ja mures. Nii oligi nende ainus võimalus meie püüdmiseks kogu armaada starti toomine,“ vihjas Loriaux tõigale, et ka tootjate arvestuses on Hyundai edu Toyota ees 20 punkti.

„Selles mõttes on väga selge, et see reaktsioon on meeleheitlik ja pinge all olevate inimeste reaktsioon. Selles vaates on see hea – oleme pannud nad pinge alla. Ma ei taha kõlada suurustavalt, aga mul on hea meel näha, et nad on pinge all, sest see ongi meie töö. Midagi lihtsat ees ei oota, aga me võitleme ja anname endast kõik,“ lisas ta portaalile DirtFish