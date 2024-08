Ott Tänak: tahame Kreekas teha tulemuse, mis hoiaks meid hooaja kokkuvõttes esikohavõitluses

Neli etappi enne hooaja lõppu on Hyundai meeskonna üldseis hea, sest sõitjate arvestuses on Thierry Neuville 168 punktiga liider ja Ott Tänak 137-ga kolmas. Kahe mehe vahele mahub 141 silmaga Toyota piloot Sebastien Ogier, kes heade tulemuste foonilt otsustas hooaja lõpus osaleda kõigil rallidel. Tootjate arvestuses on Hyundail 395 ja Toyotal 375 punkti.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ütles, et pärast segast nädalavahetuse Soomes soovib meeskond Kreekast tagasi tulla võiduga. „Loomulikult tahame rallit võita, kuid ülioluline on olla laupäeval esimene ning võtta superpühapäevalt võimalikult palju punkte. Kõige tähtsam on keskendumine, sest me ei tohi teha vigu strateegiaga ega kiiruskatsetel," märkis ta.

„Rallieelsetel testidel proovisime saada meie sõitjad raske kruusaralli rütmi ning oleme kindlad, et Hyundai i20 on valmis Kreeka nõudlikeks kiiruskatseteks. Meie auto näitas kiiretel kruusarallidel varasemast paremat jõudlust ning nüüd on meie eesmärk Akropolise rallil õnnestumine, millega säilitaksime oma juhtpositsioonid,“ lausus Abiteboul.

Võtmeküsimus on masina tasakaalu leidmine

Tänak võitis juuni alguses Sariinia ralli, aga nii Poolas kui ka Soomes jäi ta reedel tee kõrvale. Kuna hooaja lõpuni on veel neli etappi ning vahe Neuville’iga 29 punkti, siis vajab eestlane järgmisel nädalal õnnestumist.

„Akropolise ralli profiil on kena, sest teed on Portugali ja Sardiinia omadest laiemad ning teekate konarlikum ja aeglasem. Neis tingimustes on see masin eelnevalt hästi toiminud. Seda rallit saab sõitjana nautida, aga karmid teeolud võivad muuta läbimised nõudlikuks nii autole kui ka masinale,“ selgitas Tänak.

Kuna Kreeka ralli ei kuulunud aastatel 2014 kuni 2020 MM-sarja kalendrisse, siis Tänakul sealt esikohta pole, aga samas on eestlane alati olnud suures mängus. 2021. ja 2022. aastal oli Tänak seal teine ning mullu neljas.

Eestlase väitel on edu võti auto tasakaal. „Hea rütmi saavutamiseks peab masin olema hästi kalibreeritud, sest mida parem on tunne autos, seda lihtsam on teha head tööd. Oluline on masina usaldamine ja samas piiride tunnetamine. Tahame teha koos Martiniga hea tulemuse nii meeskonna kui ka enda jaoks, mis hoiaks meid hooaja kokkuvõttes esikohavõitluses,“ lausus eestlane pressiteate vahendusel.