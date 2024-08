Venelasega ühispildist keeldunud ukrainlasest paralümpia medalist: nad on neutraalsed ainult paberil

Komarov loobus koos venelasega pildile minemast, sest tema meelest ei tohiks nii-öelda neutraalsed venelased paralümpial osaleda. „Mu kõrval oli Venemaa sportlane, kes on väidetavalt neutraalne, aga me kõik teame, et nad on neutraalsed ainult paberil. Õnnitlesin teda ja soovisin edu, misjärel lahkusin. Minu südames on Ukraina ja loodan meie peatset võitu,“ selgitas Komarov portaalile Suspilne.