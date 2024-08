Tartus toimuvad esimesed Eesti meistrivõistlused BMX Freestyle’is

Meistrid selgitatakse välja nii naiste kui meeste seas. Oma tuleku on kinnitanud mitmed riigi parimad nagu X-Gamesil korduvalt osalenud Roomet Säälik, kes lisaks BMX-iga sõitmisele on maailma üks parimaid trikitõukkerattureid. Teiste seas osalevad veel nädal tagasi Simple Sessionil parimaks eestlaseks tunnistatud Tauno Krüüts, eelmisel aastal Euroopa Mängudel Eestit esindanud Kristen Põder ning Liis Lokk.

Võistluste peakorraldaja Kaspar Peek: „Oleme äärmiselt põnevil Eesti Freestyle BMX maastikul kõrgeima taseme kohalikku võistlust korraldama. Meie ala on viimase kahekümne aasta jooksul läbi teinud suure trasnformatsiooni ja jõudnud küpsesse ikka, mille tunnistuseks on sel aastal juba teistkordselt olümpiaprogrammis olemine. Ka meil on mitmed sõitjad järgmise olümpiatsükli osas huvi tundnud ning tänu selle aasta Simple Sessioni võrratule pargile on meil võimalik läbi viia võistlus nii street kui park klassis - ehk saab näha väga tehnilisi trikke kui kindlasti ka igas suunas saltosid.“