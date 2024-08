U21 koondisest eemale jäänud Jürgens: jalgpalliliit, milleks need manipulatsioonid?

„Minu vastus jalgpalli liidule anti kaks nädalat tagasi, mitte kaks tundi tagasi. Nii et üldiselt kõik need minuga seotud uudised on fake,“ väitis 21-aastane Jürgens, et ta poleks pidanud üleüldse nimekirjas olema ning rääkida ei saa viimasel hetkel loobumisest. „@eestijalgpall (loe: Eesti jalgpalliliit) milleks need manipulatsioonid? Mul on kõik kirjad olemas, kas ma pean need avalikustama?“