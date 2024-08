„Selliselt ei saa asjad jätkuda.“ Vuelta neljas mees süüdistab liidri meeskonda mustades võtetes

Tuuri juhtiva Ben O’Connori edu Primož Rogliči (Red Bull–Bora–Hansgrohe) ees on üle kolme minuti, Carapaz on enam kui neljaminutilise kaotusega neljas. Ent 11. etapil juhtunu ei mahu Carapazile pähe.

90 kilomeetrit enne finišit soovis Carapaz peagrupist rünnata, ent Ben O’Connori tiimikaaslane Geoffroy Bouchard sõitis Ecuadori ratturile ette ja too kukkus. Kohtunikud jagasid hiljem Decathlon–AG2R La Mondiale neljale tiimiliikmele kollaseid kaarte ja trahve, ent Carapaz on veendunud, et karistus oli selgelt liiga pehme.

„See asi oli üsna selge. Liidrisärgi kaitsmiseks on mitmeid võimalusi, kuid nende tehtu on kurb. See on austuse puudumine,“ lausus ta. „Kui sa teed vea, siis sellest peaks rääkima ja vabandama, et see polnud sihilik. Me pole neilt sõnagi kuulnud, mis on asja juures kõige hullem, sest see näitab ülbust.“