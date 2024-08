Kristjan Kanguri poeg liitub isa endise koduklubi noortesüsteemiga

Varese klubi on eestlastele tuttav aegadest, mil seal mängisid noore Kanguri isa Kristjan Kangur , Janar Talts ja hiljem ka Siim-Sander Vene.

„Robertist on sirgunud oma vanuseklassi üks silmapaistvaim ja töökaim mängija. Meie võistkonna kaptenina oli tema pühendumine ja energia eeskujuks paljudele,“ sõnas treener Kris Killing. „Tal oli juba korvpalliga alustades siht silme ees, nii et suur rõõm on pealt näha esimese unistuse täitumist. Soovin tänada tehtud töö ja usalduse eest nii Robertit kui ka tema vanemaid. Robert, algab uus eluetapp, aga töö pole veel lõppenud! Jääme sulle alati pöialt hoidma.“