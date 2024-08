Urmas Sõõrumaa kandideerib taas EOK presidendiks. „Väga huvitavad kuud ootavad ees“

Nüüdseks on kandidaate kolm, sest ka Urmas Sõõrumaa teatas, et pürgib taas EOK juhiks. „Uhke on kandideerida seltskonnas, kus on ka meie riigi ekspresident. Arvan, et see tuleb spordile ainult kasuks,“ sõnas Sõõrumaa neljapäeva õhtul Delfile. „Huvitavad poolteist kuud ootavad ees. Usun, et sport saab tänu sellele riigis veel mõistetavamaks ja populaarsemaks. Põnev sügis ootab ees, saab palju spordist rääkida. Kindlasti pole mina kõige targem, aga kõige õigemad otsused sünnivad koos töötades.“