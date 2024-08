Hispaania duo jätkab: Levadia pikendas peatreener Curro Torresi ja tema abilisega lepingut

2023. aastal FCI Levadia peatreeneriks saanud Curro Torres ja abitreeneriks saanud Soto on meeskonnaga võitnud Eesti karika ning nüüd liigub tandem tugeva tempoga Eesti meistritiitli poole. 11 mängu enne koduse hooaja lõppu edestab Levadia lähimat jälitajat Nõmme Kaljut 15 punktiga.

„Ma olen Levadias väga õnnelik! Olen tänulik usalduse eest, me jätkame üheskoos!“ sõnas peatreener Curro Torres pressiteate vahendusel. „Me oleme alati tundnud klubi ja mängijate poolset usaldust. Töötame alati professionaalselt ning mängijad saavad aru, mida ma neilt tahan. Loodame, et liigume üheskoos edasi.“

„Praegu oleme teel oma eesmärgi täitmisele (meistritiitel). Koos teeme samme, et olla järjest paremad,“ lisas hispaanlane.

„Klubil on väga hea meel, et oleme seda teekonda koos juba kaks hooaega käinud ning see teekond pikeneb ja nende professionaalsus meie töökeskkonnas jätkub. Sammume üheskoos ühiste eesmärkide suunas,“ lõpetas klubi oma pressiteate.