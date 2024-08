Noored judokad jahivad kodusel suurvõistlusel edu. „Üks medal on miinimumeesmärk“

Eelmistel Eestis peetud tiitlivõistlustel on õnnestunud vähemalt üks medal koju jätta. Sama eesmärk on ka nüüd. 2006. aastal võitis Georgi Ladõgin juunioride ehk U21 vanuseklassi EM-il pronksi, 2013. aastal võitles kadettide ehk U18 EM-il sama karva medali välja Mattias Kuusik.

„Eesti võistkond on hästi noor,“ rääkis koondise peatreener Dmitri Lepp neljapäeval toimunud pressikonverentsil. Lepa sõnul on 18 sportlasest vaid kolm viimast aastat juunioride klassis, teised saavad seal võistelda ka edaspidi.

Et sel aastal on Euroopa karikaetappidel võidetud kokku kaheksa medalit, pole kõrged sihid laest võetud. „Oleks hea, kui jätkame traditsiooni, et võidame kodusel tiitlivõistlusel vähemalt ühe medali. See on meie miinimumeesmärk,“ teatas Lepp.