Ott Tänak käis Soomes testimas, Martin Järveoja asendas teine eestlasest kaardilugeja

Ott Tänaku pressiesindaja Henri Rump kinnitas Delfile, et testi ajal istus rallisõitja kõrval just Viilo. „Martin on praegu suvepuhkusel, Jakko asendas teda. See on tavapärane rutiin,“ sõnas Rump. Järgmisel nädalal toimuval Kreeka MM-etapil on saarlase kõrval Hyundai masinas taas Järveoja.