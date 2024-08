Simple Sessionil raskelt kukkunud sportlane haiglast: minuga saab kõik korda

„Annan teada, et minuga on hästi. Olen toetuse üle tänulik. Minu eest hoolistekase hästi. Minuga saab kõik korda,“ sõnas Hiam alustuseks. „Mul on näovigastused, kuid need paranevad. Käisin täna väljas jalutamas ja olen heades kätes. Loodetavasti saan varsti koju lennata, kuid enne peavad arstid selleks aga loa andma,“ lisas austraallane.