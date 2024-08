Olümpiavõitjaid juhendanud ujumistreener mõisteti õpilaste vägistamises süüdi

Caine jäi süüdi 39 episoodis. Tema ohvrid olid vanuses 10 kuni 16. Rünnakud leidsid aset Sydney’s Carss Parki ujulas ning Caine kodus ja isiklikus autos, kirjutab The Guardian.

Caine oli omal ajal Austraalias üks tunnustatumaid treenereid ning tema käe all harjutasid mitmed olümpiavõitjad ja maailmameistrid. Nüüdseks ligi 80-aastane Caine ei olnud ise kohtusaalis kohal, kuna väidetavalt võitleb ta nii dementsuse kui ka vähiga.

New South Walesi ringkonnakohtunik Paul McGuire sõnas, et tema hinnangul olid süüdistused veenvad ning seda ka vaatamata asjaolule, et nimetatud sündmused leidsid aset umbes 40 aastat tagasi.