Võrkpallikoondislased korraldasid Tallinna Lastekodu lastele ühistreeningu

Tallinna Lastekodu Nõmme majas toimus kõikide Tallinna asendusperede iga-aastane kokkusaamine neljandat korda. Kuna käesolev aasta on olümpia-aasta, möödus sel korral kokkusaamine erinevate sportlike tegevuste ja töötubade tähe all. Topauto ja Eesti Võrkpalli Liit aitasid lastel tuttavaks saada võrkpalli ja Eesti võrkpalluritega.

„Laste jaoks on see väga oluline, et nad saavad päeva koos veeta eeskujudega, keda nad on seni ainult televiisorist näinud. Suur tänu võrkpalliföderatsioonile ja Topautole sportliku päeva kaasorganiseerimise eest,“ ütles Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk.